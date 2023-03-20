Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi, Tomarza ilçesinde depremzede çocukların da yer aldığı ilkokullu öğrencilere etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında, depremin özellikle çocukların üzerindeki etkisini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi, depremin psikolojik travmasının etkilerini azaltmak ve çocukları daha da mutlu edebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir’in uzman ekipleri, çocukların manevi olarak da yanında yer alırken, depremzede çocukların da yer aldığı programda yapılan etkinliklerle çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü ve Tomarza Belediyesi’nin de katılım ve destek sağladığı program oldukça ilgi görürken, miniklerin heyecanı ve mutluluğu ise görülmeye değer oldu.