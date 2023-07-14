Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Sertifika Programı’na katılan çalışanlara sertifikaları dağıtıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Belediyeciliğin bir vizyon belediyeciliği olduğunu belirterek, “Belediye olarak yaptığımız kentsel dönüşüm, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarıyla arazi yönetiminde büyük adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Arazi yönetimi kapsamda oluşturduğumuz Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Sertifika Programı’na katılan mesai arkadaşlarımıza sertifikalarını verdik. Bu alandaki bilimsel içerikli eğitim çalışmalarımızı daha da artıracağız” dedi.