Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 3 Çek bilim insanı ve fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı ‘‘Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Antalya Fahri Konsolosluğu iş birliğinde gerçekleştirilen “Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa’’ isimli fotoğraf sergisi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda açıldı. Serginin açılışına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Martin Bro, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, serginin açılış kurdelesini davetliler ile birlikte kesti. Cansel Tuncer ve beraberindeki heyet daha sonra sergiyi gezdi. 3 Çek bilim insanı, kAşif ve fotoğrafçının eserlerinin sergilendiği sergide, Çek Cumhuriyeti’nin doğal güzellikleri yanı sıra, Orta Doğu’nun güzel manzaralarını ile birlikte Himalaya dağları, elektron mikroskobu ile mikro dünyadan fotoğraf manzaraları yer alıyor. 50 seçkin fotoğrafın yer aldığı sergi davetlilerden büyük beğeni aldı.

"Sanatseverlere davet"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sergide dünyanın değişik bölgelerinin yer aldığı fotoğrafları keyifle incelediklerini böyle güzel bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ise Çek Cumhuriyeti’nden 3 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı serginin Ankara ve Kayseri’den sonra Antalya’da açıldığına dikkat çekerek, “Sergide birçok turizm destinasyonundan fotoğraflar yer alıyor. Sergiyi gezince dünyayı geziyormuşsunuz gibi güzel bir iz bırakıyor. Modern fotoğrafçılık sanatı ile doğanın güzelliklerini bir araya getirmiş olmaları ilgimi çekti” dedi.

Sarka Bejdova, Petr Jan Juracka ve Lukas Synek isimli 3 bilim insanı ve fotoğrafçının eserlerinin sergilendiği sergi 25- 28 Nisan tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda, 29 Nisan- 12 Mayıs tarihleri arasında ise AKM Fuaye Alanı’nda sanatseverlerle buluşacak.