Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumun çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması hedefiyle her yaş grubuna yönelik sıfır atık eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplumun çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı olması hedefiyle her yaş grubuna yönelik sıfır atık eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde devlet okullarında 3’üncü ve 4’üncü sınıflar ile BUSMEK ve Ana Kucağı eğitim noktalarında sıfır atık ile çevre eğitimleri sürüyor. Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir haline getirmek hedefiyle altyapı ile çevre yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan çevre konusunda daha duyarlı ve bilinçli nesil yetiştirilmesini hedefliyor. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 17 ilçedeki 20 okulda, Büyükşehir bünyesindeki 20 Ana Kucağı Eğitim Merkezi ile 19 noktadaki BUSMEK noktalarında ‘geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konu’ görsel materyallerle anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde, 7 den 77’ye her yaş grubu üzerinde farkındalık oluşturulması planlanıyor. Gerçekleştirilen eğitimler; Güneş Enerjisi ile Çalışan Sıfır Atık Evi, Puzzle, Atığımı Nereye Atayım, Flaş Kartlar ile Doğru Öğreniyorum gibi uygulamalı atölye çalışmalarıyla destekleniyor.