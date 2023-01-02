Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik düzenlediği eğitimleri tüm hızıyla sürdürüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik düzenlediği eğitimleri tüm hızıyla sürdürüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda kalite ve konforu artırmak amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen, İleri ve Güvenli Sürüş Eğitimleri teorik ve uygulamalı olmak üzere her iki alanında da tamamlandı. Belli gruplar halinde 4 saat boyunca süren teorik eğitimlerde, defansif sürüş, kontrol dışı faktörler, savunma, riski fark etme, hava ve yol şartları konusunda eğitimler verildi. SGM Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimlerde, uzmanlar ayrıca Alkol ve uyuşturucu ile zamanında ve doğru hareket davranışları, uykusuzluk, yorgunluk, emniyet kemeri, lastikler, takip mesafesi ve kontrol kaybı noktasında bilgiler verildi.

Eğitimlerin bir diğer bölümü olan uygulamalı eğitimlerde, slalom ve ters slalom parkurunda, direksiyon manevra hâkimiyeti ve ayna kullanım becerilerine yönelik eğitimler verildi. Park parkurunda ise aracı tek hamlede park etme ve yakıt tasarrufu noktasında da bilgiler verildi. İtfaiye başkanlığı tarafından temin edilen köpük ve dubalar eşliğinde verilen eğitimlerde, ayrıca 7 personele, İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri eğitimi verebilecek noktada bilgiler verildi. Eğitim sonunda Şoför Değerlendirme formları ile şoförlerin durum değerlendirmeleri gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerin devam edeceği vurgulanarak, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerimize verilen eğitimler aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şehrimizde vatandaşlarımızın seyahat konusunda ihtiyaçlarına cevap verebilecek tüm imkanları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vermiş olduğu İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri eğitimleri ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini azami noktaya yükseltmeyi hedeflemektedir” ifadeleri kullanıldı.