Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu. Antalya İtfaiyesi Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışması yapıyor. Mobil aşevleri deprem bölgesine ulaştı. Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi’ne gelen 11 tır dolusu yardım yola çıktı. Hatay’a 40 çadırlık çadır kent kuruluyor. Yardım merkezindeki çalışmaları denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda daha çok ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, bere, atkı, konserve yiyecek yardımı yapılması çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için seferber oldu. Antalya İtfaiyesi Kahramanmaraş ve Hatay’da arama kurtarma çalışması yapıyor. Mobil aşevleri deprem bölgesine ulaştı. Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi’ne gelen 11 tır dolusu yardım yola çıktı. Hatay’a 40 çadırlık çadır kent kuruluyor. Yardım merkezindeki çalışmaları denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda daha çok ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, bere, atkı, konserve yiyecek yardımı yapılması çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi uzman ekipleri Kahramanmaraş ve Hatay’a ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera gibi teçhizatlar ile kesici ve ayırıcı makinelere sahip tam donanımlı uzman ekipler, enkaz altındaki vatandaşları kurtarıyor. Sosyal Hizmetler ekipleri ise Hatay ve Maraş’ta gıda, ekmek, su ve battaniye yardımına başladı.

Cam Piramit’e yardım yağdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit’te oluşturduğu Afet Yardım Merkezi de duyarlı vatandaşların akınına uğradı. Antalya tek yürek oldu. Afet merkezine yardım yağdı. Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle yardım malzemelerinin sınıflandırılması, paketlenmesi ve deprem bölgesine ulaştırılması konusunda büyük bir özveriyle 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Hatay’a çadır kent

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde Cam Piramit’teki Afet Merkezi’ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları koordine eden Başkan Muhittin Böcek, ilçelerdeki vatandaşların da ATASEM Kurs Merkezleri’ne yardımlarını ulaştırabileceğini söyledi. “Birlik ve beraberlik içinde bu yaraları saracağız” diyen Başkan Muhittin Böcek, şu bilgileri verdi: “Dün itibariyle ilk etapta arama kurtarmada uzman itfaiye ekiplerimizin de bulunduğu 64 araç ve 218 personelimiz deprem bölgeleri Hatay ve Maraş’a ulaştı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız gıda, ekmek, su ve battaniye yardımına başladı. Sosyal Hizmetler ekiplerimiz Hatay’a 40 çadırdan oluşan çadır kent kurmaya başladı.”

Yardım tırları yola çıktı

Tek yürek olan Antalya halkına teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımız çok duyarlı bir şekilde yardımlarını bizlere ulaştırdılar. Dün gelen yardımlarımızı gönüllü vatandaşlarımızla birlikte istifledik. Ağırlıklı olarak gıda maddeleri, hijyenik ürünler, kağıt havlu, battaniye, yorgandan oluşan malzemeleri tasnif ettik, tırlarımızı yükledik. Gıda ve ihtiyaç malzemeleri yüklü 11 yardım tırı Maraş ve Hatay’a gönderdik” diye konuştu.

Antalyalılara çağrı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gelen talepler doğrultusunda deprem bölgesinde daha çok ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, bere, atkı, konserve yiyecek ihtiyacı olduğunu belirterek, ağırlıklı olarak bu ihtiyaçlara yönelik yardım çağrısında bulundu.

Cenaze nakil araçları gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de gece saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay’a 40 kişilik bir ekiple, 6 cenaze nakil aracı, cenaze malzemesi ve çeşitli teçhizat gönderdi.

ASAT 30 araç gönderdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de deprem bölgesine ihtiyaç üzerine ek araç ve personel yardımı gönderiyor. Çeşitli iş makineleri ve şişelenmiş içme suyu dolu iki tırın da aralarında bulunduğu 30 araç ve 63 personel daha deprem bölgesine gitmek için hazırlandı.