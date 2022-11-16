Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Çiftçi Kadınlar Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Çiftçi Kadınlar Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım Konseyi’nin desteğiyle Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin başlattığı Üretim ve İstihdamda Kadın Zirvelerinin sonuncusu ‘Çiftçi Kadınlar Zirvesi’ Antalya’da düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen zirveye Antalya’nın ilçelerinden çok sayıda çiftçi kadın katıldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Antalyalı çiftçi kadınların toplantıya olan yoğun ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine de teşekkür etti.

“Türk kadını üretmek istiyor”

Türk kadınının üretmek istediğini belirten Oygür, “Cumhuriyet Kadınları Derneği, ülkemiz kadınlarının üretime katılma, üreterek kendini var etme arzu ve çabasından daima heyecan duymuştur. Bu heyecanla bu zirveleri düzenleme kararı aldık. Türk kadını üretmek istiyor. Türkiye’de başlayacak üretim seferberliğinde en güçlü ses Antalya’daki üreten kadınlardan çıkacak. Buna inanıyorum. Antalya’nın doğusundan batısına birçok çiftçi kadını ziyaret ettik” dedi.

“Sosyal güvence hakkı verilmeli”

Çiftçi kadınların sorunlarını, yaşam koşullarını ve mağduriyetlerini içeren rapor hazırladıklarını anlatan Oygür, “Kırsalda çiftçilik yapan kadınların genellikle ilkokul mezunu olduğunu, hemen hemen hepsinin sosyal güvencelerinin olmadığını gördük. Üreten kadınlarımıza hak ettiği sosyal güvence şart. Çiftçi kadınlarımıza sosyal güvence hakkının verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Toplantı sonrasında zirveye katılan çiftçi kadınlara belgeleri verildi.