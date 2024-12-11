Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, trafik güvenliğini, yayaların ise can güvenliğini korumak için yaya geçitlerini ve otobüs duraklarını denetledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir trafiğinde trafik ve yaya güvenliğini korumak için 24 saat teyakkuz halinde nöbetini sürdürüyor. Zabıta ekipleri son olarak şehrin en işlek caddelerinden olan Sağlık ve Turan Caddesi’nde yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Kaldırım, yaya geçidi ve otobüs duraklarına hatalı park yapan araçları tek tek tespit eden ekipler, yaya güvenliğini riske atan, trafik güvenliğini ve akışını aksatan sürücülere uyarılar yaptı. Kamusal alanların düzenini ve güvenliğini sağlayan ekipler, kent merkezinde huzuru bozacak davranışlar sergileyen, yaya yollarını ve otobüs duraklarını işgal eden bazı sürücülere ise yasal işlem düzenledi.