Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Turizm ve Sahiller Zabıta Amirliği, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde vatandaşların ve turistlerin huzuru için yıl boyu yaptığı denetimlerde 4 bin 360 olaya müdahale etti. Seyyar satıcı ve dilenci denetimi yapan zabıta ekipleri, 724 adet çadır ve 202 adet karavanı kaldırıldı.

Çadır ve karavanlar kaldırıldı

Seyyar satıcılar ve dilenciler sahilden uzaklaştırılırken, yüksek müzikle çevreyi rahatsız eden 52 kişiye ve denize giren vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan 304 amatör balıkçıya engel olundu. Sahil bandında yerleşimi yasak olan 724 çadır ve 202 karavan bölgeden kaldırıldı. Konyaaltı Sahili bölgesinde, izinsiz şekilde “sup board” kiralaması yapan kişilerin de faaliyetleri engellendi.

92 kişiye ceza uygulandı

Çevreye rahatsızlık verme, işgal, çevreyi kirletme, emre aykırı davranışta bulunma gibi sebeplerden dolayı 92 kişiye ceza yazıldı. Denetimlerde, vatandaş sağlığı için el konulan ürünler, imha edildi ya da geri dönüşüme gönderildi.