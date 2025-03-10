Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıtası, Şubat ayında 2 binin üzerinde denetim yaparak tespit ettiği ihlallere 178 işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kentin vitrini’ şeklinde nitelediği zabıta ekipleri, Ramazan’a da hazırlık kapsamında olan Şubat ayı denetiminde seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda seyyar satıcılara 420, servis ve ticari araçlara 250, dilencilere 450, fırın ve marketlere 550, işgallere 306 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 81 denetimde bulunan Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplam 2 bin 57 denetimde 178 işlem uyguladı.

7 karakol, 7 araç ve toplam 72 personel ile denetim faaliyetlerini özveri ile gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Ramazan ayında ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.