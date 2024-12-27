Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2025 yılına sayılı günler kala denetim faaliyetlerine aralıksız devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, ‘kentin vitrini’ olarak nitelediği zabıta ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra, yaklaşan yeni yıl için de kentteki ticarethanelere denetimlerini gerçekleştirdi. Şehrin sağlığı, güvenliği ve huzuru için faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl için arttırdıkları eş zamanlı denetimlerinde kasa-reyon fiyat farkı, etiketsiz olarak satışa sunulan ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen kontrolü yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler; Kayseri’de bulunan zincir ve yerel marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler vatandaşların sağlığını tehdit edecek umumi temizlik unsurları, kasa-reyon fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları gibi konularda gerekli incelemeleri yaparken, söz konusu incelemelere de devam edecek.