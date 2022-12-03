Türkiye’deki yaş meyve ve sebze ihracatında en büyük paya sahip illerden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kayıt dışı alışverişin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Hal Yönetmeliği’nin 25. Maddesi, valilikten alınan olur ile kara yolları üzerinde bulunan 24 kontrol noktasında Büyükşehir zabıta ekipleri yol kontrol ve denetimler genel kolluk ekipleri ile koordineli olarak yapıyor.

Türkiye’deki yaş meyve ve sebze ihracatında en büyük paya sahip illerden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kayıt dışı alışverişin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Hal Yönetmeliği’nin 25. Maddesi, valilikten alınan olur ile kara yolları üzerinde bulunan 24 kontrol noktasında Büyükşehir zabıta ekipleri yol kontrol ve denetimler genel kolluk ekipleri ile koordineli olarak yapıyor.

Zabıta ekipleri bugüne kadar 925 denetim yaparak Ticaret Bakanlığının Hal Kayıt Sistemine bildirimde bulunmayan ve kayıt dışı ürün sevk eden 2570 kişi veya şirkete, 3269 cezai işlem yaparak tutanak tuttu. Bu uygulamalarla hal dışındaki kayıt dışı alış veriş büyük bir ölçüde azaltılarak üretimin kayıt altına alınması sağlandı. Denetimlerle üreticiler korunarak kurallara uymayanlara yaptırımlar uygulanıyor.