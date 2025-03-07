Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması için kontroller sıkılaştırılırken, fiyat denetimleriyle de fırsatçılığın önüne geçiliyor.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda denetimlerini sürdürüyor. Büyük marketler, kasaplar, restoranlar, marketler ve manavlar başta olmak üzere gıda satışı yapılan işletmelerde hijyen, fiyat kontrolü, ürün kalitesi, son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması yapılıyor. Ramazan ayının ilk dört gününde 147 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere resmi ihtarlar verilirken, aynı ihlallerin tekrarlanması halinde yasal çerçevede cezai işlemler uygulanacak.

"Her denetim bir eğitim"

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, Ramazan ayında gıda tüketiminin artması nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, "Ramazan ayı dolayısıyla gıda ihtiyacı artıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyenlere karşı vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Gıda üretimi yapan işletmelerde mutfaktan başlayarak üretim sürecinin her aşamasını denetliyoruz. Amacımız, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. Bunun yanında işletmecileri de bilinçlendirerek hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Yalım, denetimlerin yalnızca cezai işlem uygulamak amacı taşımadığını, işletmecilere rehberlik ederek eksiklerin giderilmesini sağladıklarını söyleyerek, "Zabıta denetimleri, sadece bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda bir eğitim sürecidir. Görmezden gelinen ya da gözden kaçan hususları işletmecilere hatırlatıyoruz. Kullandıkları materyallerden satış noktalarına kadar her detayı inceliyoruz. ‘Üretimden çatala kadar’ anlayışıyla hem yeme içme mekanlarında hem de gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Halk sağlığını korumak bizim önceliğimiz. Yasaların gerekliliklerini yerine getirmeyen işletmelere önce uyarıda bulunuyor, eksikliklerin giderilmemesi halinde ise gerekli yaptırımları uyguluyoruz" diye konuştu.