Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram ve Ramazan ayı alışveriş yoğunluğuna dikkat çekerek, şehir genelinde fiyat etiketi denetimlerini artırdı.

Özellikle bayram öncesi, Büyükşehir’in öncülüğünde yürütülen denetimlerde, gıda ürünlerinde fiyat-kasa uyumu, hijyen ve etiket düzenlemeleri titizlikle incelendi.

Bayram hazırlıklarının hız kazanmasıyla birlikte, büyük alışveriş noktaları arasında yer alan Almacı Pazarı gibi bölgelerde denetimler daha da yoğunlaştırıldı.

Denetimlerde, fiyat tarifelerinin doğru ve görünür şekilde asılması gerektiği hatırlatılırken, tespit edilen usulsüzlükler ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlemle sonuçlandırıldı. Denetimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte hareket etti.

"Ortak akılla denetimler sürüyor"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, kent genelindeki denetimlerin bayrama kadar kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Gerek gıda güvenliği açısından gerek fiyat açısından denetimlerimizi artırarak devam ediyoruz. Bizim amacımız kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerimizin gerekse kendi vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin gıdaya erişimini kolaylaştırma, ticaretin sağlanmasının yanı sıra fiyat değer konusunda dikkat edilmesi. İlgili yasa gereği fiyat ve ilgili etiketlerin, fiyat tarifelerinin asılması hususunda bizim Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerimizle ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket etmekteyiz. Biz burada ortak akılla bu kent için olması gereken denetimleri ve lüzumlu kontrolleri yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan istediğimiz, herhangi bir şekilde fiyat etiketi, fiyat tarifeleri, gıda güvenliği hususunda sorun yaşamaları halinde ilgili ihbar hattımıza bildirmeleri halinde yasal işlemler bizzat ekiplerimiz tarafından takip edilecektir. Gaziantep’in kalbinde olan bir yerde bizi temsil eden bu işletmelerin gerek fiyat hususunda gerekse gıda güvenliği ve temizliği hususunda gerekli hassasiyetleri taşımaları yönünde bizzat denetimleri yerinde yaparak bilgilendirme yapıyoruz. Ekiplerimizin rutin kontrolü devam etmektedir. Bu konuda yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak haftanın 7 günü 24 saat sahada olarak bayrama kadar bu denetimlerimizi eksiltmeden sürdüreceğiz" dedi.

"Hem esnafı hem tüketiciyi koruyoruz"

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman da, "Bizler dürüst esnafı ve tüketiciyi korumak adına bu denetimleri rutin olarak her yerde yapıyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte bu denetimleri Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan’dan sonra da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Biz dürüst esnafı korumakla mükellefiz ve aynı zamanda biz tüketici tarafındayız. Tüketiciyi de korumak zorundayız. Bizim bakanlığımızın yayınlamış olduğu Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirimi mobil uygulaması var. Eğer bu mobil uygulamasını vatandaşlarımız telefonlarına indirirlerse ve uygulamada anında bize ihbarda bulunurlarsa biz bunlara anında müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin bayram öncesindeki öncü rolü ve titiz çalışmaları, şehrin tüm noktalarında devam ederken uygulama hem vatandaşların hem de dürüst esnafın korunması için büyük bir önem arz ediyor.