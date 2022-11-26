Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki yollarda keskin viraj, şarampol ve uçurumların bulunduğu yol kenarlarında ’koruyucu’ olarak da bilinen çelik bariyer çalışmaları çerçevesinde 161 bin 200 metre oto korkuluk çalışması yaptı. 2022 yılında da 5 bin 164 metre oto korkuluk çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yollarda daha güvenli seyahat edilmesini sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki yollarda keskin viraj, şarampol ve uçurumların bulunduğu yol kenarlarında ’koruyucu’ olarak da bilinen çelik bariyer çalışmaları çerçevesinde 161 bin 200 metre oto korkuluk çalışması yaptı. 2022 yılında da 5 bin 164 metre oto korkuluk çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yollarda daha güvenli seyahat edilmesini sağlıyor.

Muğla genelinde 27 Milyon 410 Bin TL yatırımla Gölet yolu, Yılanlı, Denizova, Yerkesik, İkizce, İçmeler Asparan, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Taşlıca, Mesudiye, Palamutbükü, Yakaköy, Reşadiye, Faralya, Pınar, Zeytinalanı Mahalle yollarında oto korkuluk çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 161.200 km oto korkuluk çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da Datça İlçesi Yazı-Knidos yolunda 5 bin 164 metre oto korkuluğun yapımını tamamladı.