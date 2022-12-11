Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un yollarını Avrupa’dan getirdiğimiz teknolojiyle donatarak yüksek konforlu hale getiriyoruz” dedi. Başkan Sekmen, son birkaç hafta önce tamamlanan yolları hatırlatarak, “Son bir ayda Horasan, Tekman ve Pasinler’deki grup yollarımızı da tamamladık. Fransa’dan getirdiğimiz bu son teknolojinin kullanıldığı yol yapım çalışmalarımıza mevsim şartları elverdikçe devam ediyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi asfalt ve yol yapımında da Türkiye rekorumuz sürüyor” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un yollarını Avrupa’dan getirdiğimiz teknolojiyle donatarak yüksek konforlu hale getiriyoruz” dedi. Başkan Sekmen, son birkaç hafta önce tamamlanan yolları hatırlatarak, “Son bir ayda Horasan, Tekman ve Pasinler’deki grup yollarımızı da tamamladık. Fransa’dan getirdiğimiz bu son teknolojinin kullanıldığı yol yapım çalışmalarımıza mevsim şartları elverdikçe devam ediyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi asfalt ve yol yapımında da Türkiye rekorumuz sürüyor” diye konuştu.

İlçelerdeki grup yollarının tamamlandığını ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Horasan ilçemizin Akkeran, Akpınar, Pirali Mahallelerimizi kapsayan 13 kilometrelik grup köy yolu ve bağlantı yolu, Tekman Kırıkhan, Toptepe, Çukuryayla, Beşdere, Kayaboğaz, Hamzalar, Gökoğlan, Karlıca, Akdamar, Alabayır, Dalsöğüt, Turnagöl Mahallelerimizi kapsayan 45 kilometrelik grup köy ve bağlantı yolu, Horasan ilçemizin Gerek, Hacıahmet, Dönertaş, Çamlıkale mahallelerimizi kapsayan 28 kilometrelik grup köy ve bağlantı yolu, Pasinler ilçemizin Taşağıl, Bulkasım mahallelerimizi kapsayan grup köy ve bağlantı yollarımızı sıcak asfalt kaplayarak yüksek konfora ulaştırdık. ‘Asfaltsız mahalle kalmayacak’ şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yollarımız ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Başkan Sekmen ayrıca, 32 kilometrelik Tekman Çağlar grup yolunun altyapı çalışmasının tamamlandığını, asfaltının da 2023 sezonunda atılacağını kaydetti.