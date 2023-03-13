Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıkım kararı alınan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu’nun yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını bitirerek, okul bahçesinde çevre düzenlemesi çerçevesinde asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hasarlı yapılar ile ilgili çalışmalara aralıksız destek veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonucunda depremden etkilenen ve hasarlı olduğu belirlenen Kayseri’deki 11 okul içerisinde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak, okulda enkaz kaldırma ve ıslah çalışması yaptı. Yıkım kararı alınan ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirilen Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu’nun enkaz kaldırma ile ıslah çalışması yapılırken, Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’nun bahçesi de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlandı.

Öte yandan, ağır hasarlı binaların yıkımları sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine destek olmak amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şoförüyle birlikte 8 araç ve 53 mühendis, mimar ile hasar tespit çalışmaları devam ediyor.