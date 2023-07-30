Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına ilgi her geçen gün artıyor. Futboldan basketbola, yüzmeden cimnastiğe kadar 13 farklı branşta, 10 ilçede düzenlenen yaz spor okulları gençlere sağlıklı ve bilinçli spor yapma olanağı sağlıyor.

Yaz Spor Okulları’nda; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, güreş, masa tenisi, atletizm, cimnastik, tenis, satranç, kano ve kürek gibi 13 farklı branşta, alanında uzman 90 antrenör ile yaklaşık 30 bin çocuğa yaz sonuna kadar ücretsiz spor eğitimi verilmesi planlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, 26 açık yarı olimpik yüzme havuzu, 14 portatif yüzme havuzu olmak üzere toplam 40 yüzme havuzunda, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedefliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park ve Sarıçam Spor Salonu’nda düzenlenen cimnastik kurslarında 382 çocuk temel cimnastik eğitimi alıyor. Minikler böylece, özellikle kendi yaş gruplarında bedensel ve zihinsel gelişimleri için önem taşıyan cimnastiği öğreniyor, esneklik kazanıyor.

Eğitime gelen çocuklara branşlarına göre sporcu kimlik kartı, forma, şort, tozluk, mayo, yüzücü şortu, bone ve çantaları ücretsiz veriliyor. Yaz Spor Okulları’nda başarılı olan çocuklar Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında eğitimlerine devam ederek, lisanslandırılıyor.