Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e herkese spor yaptırmak için düzenlediği Yaz Spor Okulları başlıyor. 22 farklı branşta verilecek spor kurs kayıtları 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren internet adresinden online yapılmaya başlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu spor kursları çerçevesinde “Yaz Spor Okulları” kayıtları başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okullarında 22 farklı spor branşında kurs verilecek. Bu çerçevede atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizleri, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids spor branşları vatandaşların tercihine sunulacak. 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde bulunan "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak yapılacak.

Yüzme kursu kayıtları ilçelerde 20 Haziran, merkezde 21 Haziran’da başlayacak

Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu, Çivril Kapalı Yüzme Havuzu, Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Tavas Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılacak yüzme kursu için kayıtlar 20 Haziran Salı gününden itibaren yapılacak. 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren ise İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu, Karahasanlı-Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek olan yüzme kursu kayıtları başlayacak. 4 Temmuz’da başlayacak spor kursları hakkında mesai saatleri içerisinde telefon numaralardan detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.

“Spor kenti Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gerçekleştirdikleri yatırımlarla birlikte Denizli’nin bir spor kenti kimliğine kavuştuğunu ifade ederek, yaz döneminde başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm hemşehrilerini spor kurslarına davet etti. Sağlıklı bir yaşam için sporun olmazsa olmaz olduğunu belirten Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli’mizin spor kenti olması adına bugüne dek şehrimize kazandırdığımız spor tesislerimizle vatandaşlarımıza istediği branşta spor yapma imkanı sunduk. Tüm Hemşehrilerimi sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi spor yapmaya bekliyorum. Şimdiden kurslarımıza katılan herkese başarılar diliyorum" dedi.