Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiren ‘Yaz konserleri’ etkinliklerinin ilk durağı Karacasu oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri çerçevesinde Karacasu’da muhteşem bir konsere imza attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, Karacasu Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Müziğin eğlenceli ritmine uyarak hem dans eden hem de şarkılara eşlik eden vatandaşlar, renkli etkinliklerle kendilerini buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yaz boyunca birçok etkinliğe imza atacak olan Büyükşehir, Yaz Konserleri’nin ilkini Karacasu Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdi. Meydanı dolduran ve orkestranın muhteşem sahne performansıyla, birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gece boyunca doyasıya eğlendi. Solist Efe Dumancı’nın canlı performansı Karacasululara keyifli saatler yaşattı.

Başkan Çerçioğlu’na konser teşekkürü

Yüzlerce vatandaşın bir arada eğlenebildiği kültür ve sanat etkinlikleri ile yaz akşamlarının çok keyifli olduğunu belirten vatandaşlar, Çerçioğlu’na memnuniyetlerini dile getirdi. ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri, Temmuz ve Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek. Konserler, 2 Temmuz’da Nazilli Sümerpark’ta, 4 Temmuz’da Atça Cumhuriyet Meydanı’nda, 5 Temmuz’da Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı’nda ve 10 Temmuz’da Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nda vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.