Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can güvenliklerinin sağlanması, olabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve öğrencilerin okul önlerinde karşıdan karşıya kontrollü bir şekilde geçebilmeleri amacıyla il merkezi ve ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalara yeni yaya geçitleri yaparken; mevcut yaya geçitlerini de çeşitli işlemlerle revize etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can güvenliklerinin sağlanması, olabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve öğrencilerin okul önlerinde karşıdan karşıya kontrollü bir şekilde geçebilmeleri amacıyla il merkezi ve ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalara yeni yaya geçitleri yaparken; mevcut yaya geçitlerini de çeşitli işlemlerle revize etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yaya güvenliğine yönelik tedbirlerini arttırdı. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulan noktalara yeni yaya geçitleri yapıldı, kullanımdan dolayı yıpranan yaya geçitleri çift kompenant boya ile boyandı ve su jeti ile yıkanarak temizlendi. Buna ilaveten trafik ışıklarının olmadığı yerlere ‘Önce Yaya’ ikonu yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması, olabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Manisa il merkezi ve tüm ilçelerimizde bulunan okul önleri ile yayaların yoğun olarak karşıdan karşıya geçiş yaptığı noktalara ve ihtiyaç duyulan yerlere yeni yaya geçitleri yaptık. Ekiplerimiz, mevcutta bulunan ve silinmiş olan yaya geçitlerini ’Çift Kompenant’ boya ile yeniledi. Ayrıca trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinin tamamına ’Önce Yaya’ ikonu yaptık. Bu yaya geçitlerinde uyarı, ikaz, işaret ve levhaları uygun yerlere monte ettik. Öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yol üzerinde karşıdan karşıya güvenli ve emniyetli bir şekilde geçişlerini sağlayabilmek adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.