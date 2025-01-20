Öğrencilerin gelişim süreçlerini daha yakından ve etkili bir şekilde takip etmek, velilere de süreç hakkında ayrıntılı bilgi verebilmek amacıyla rehber ve sınıf öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde; öğrencinin ders durumu, sınav sonuçları ve genel başarısı hakkında ailelere kapsamlı bilgiler veriliyor.

Ziyaretler sayesinde öğrencilerin evdeki aile ve çalışma ortamını da birebir gözlemleme imkanı bulan öğretmenler öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim yaklaşımlarını geliştirme imkanı bulurken, çocukların ise eğitim dönemini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmesine yardımcı olunuyor.

Öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde güçlü bir iletişim ağı oluşturulmasına katkı sunan ziyaretler velileri de oldukça memnun ederken, ziyaretlerde Büyükşehir’in vatandaşlara sunduğu hizmetler ve ihtiyaç halinde başvurabilecekleri ‘Alo 185 TEKSİN’ uygulaması hakkında ailelere bilgi aktarılıyor. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılının start vermesiyle merkez ve ilçelerde ziyaretlerine başlayan öğretmenler, şimdiye kadar 21 LGS ve 11 YKS olmak üzere kurs merkezlerinden faydalanan 3 bin öğrencinin evine ziyaret gerçekleştirdi.

Karakuş: “Eğitimde fırsat eşitliğini tüm ilçelerimizde yaşatmak için mücadeleye devam edeceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, LGS ve YKS faaliyetlerini sürdüren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden faydalanan öğrencilerin evlerine, her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaret gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla, şimdiye kadar 3 bin ev ziyareti yaptıklarını aktaran Karakuş, “Bizler sınav sürecine kadar tüm velilerimizi ziyaret etmeyi planladık. Sadece merkez ilçelerimizdeki velilerimizi değil, Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm ilçelerdeki velilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlere başlamadan önce, ‘Velilerimiz bu ziyaretlerden rahatsızlık duyar mı, nasıl düşünürler? ’ endişesi duyarken, tam tersine velilerimizin bizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu gördük. Çocuklarımız da bu sayede kendilerini özel hissediyorlar. Bizler de aile ve öğrenciye destek olduğumuz için mutlu oluyoruz” dedi.

Ziyaretlerin rehber ve branş öğretmenler eşliğinde yapıldığını vurgulayan Karakuş; ziyaretlerde öğrencinin sınav ve akademik başarılarının yanı sıra, velilere Büyükşehir’in hizmetleri ile ilgili bilgi paylaşımı yaptıklarını da aktardı. Karakuş, “Aynı zamanda ailelerimize TEKSİN’i nasıl kullanabileceklerini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Ulaşımdan, sağlıktan, sosyal hizmetlerden ve sosyal yardımlardan nasıl faydalanabileceklerini ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini, tüm ilçelerimizdeki gençlerimize ve ailelerimize yaşatmak için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurs merkezlerinden öğrenciler ve veliler çok memnun

Aydıncık’ta ikamet eden, gerçekleştirilen ev ziyaretlerini çok faydalı bulan ve kurs merkezini ‘Evimiz gibi görüyoruz’ diyerek nitelendiren velilerden Halil Sevim, “Başkanımız Vahap Seçer, Aydıncık’ta bir ilki gerçekleştirdi. Burada kurs merkezinin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği de Büyükşehir tamamlamış oldu. Kurs merkezi bünyesindeki hocalarımız; çocuklarımıza sadece eğitim alanında değil, sosyal faaliyetlerle de destek oluyorlar. Bu da çocuklarımızın güzel bir birey olarak yetişmesini sağlıyor” dedi.

Kurs merkezinin öğrencilere sağladığı imkanı bir örnek üzerinden açıklayan Sevim; “Bir maraton hayal edin ve bu maratondaki koşucuların, adil olmayan bir ortamda koştuklarını düşünün. Daha önce çocuklarımız sınavlara, Aydıncık’ta böyle bir maraton ortamında hazırlanıyordu. Bir tane özel kurs merkezi vardı ve yalnızca maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını buraya gönderebiliyordu. Başkanımızın bütün ilçelerde açtığı ücretsiz kurs merkezleriyle çocuklar arasındaki eşitliği ve dengeyi sağlaması çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Aydıncık Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde LGS sınavına hazırlanan Efe Sevim ise, geçen seneden beri kursa gittiğini söyleyerek, “Derslerim daha güzel oldu. Derslere artık daha çok çalışıyor ve zaman ayırıyorum. Kurs merkezinde deneme yapıyorlar, sınavlara hazırlıyorlar. Verdikleri kaynaklar ile çok soru çözüp, daha çok çalışıyor ve verim alıyoruz. Hocalarımızla da çok yakınız. Aradığımız zaman rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu kurs merkezi, hedefime ulaşmama yardımcı olacak. Bunun için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.