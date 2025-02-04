Vatandaşların sağlığını korumak için yılın her döneminde vektörlerle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadeleyi güçlendiriyor. Bu kapsamda filosuna 33 aracı daha dahil eden Büyükşehir, çalışmalarını 17 ilçeye yayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi vektöre mücadele çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Birçok hastalığın bulaşmasına ve salgınlara neden olan vektörlerle belli bir plan dahilinde 4 mevsim mücadele eden Büyükşehir, hizmet ağını genişletiyor. Mevcut durumda 4 merkez ilçede aktif ilaçlama çalışması yürüten, ilçelere ise ilaç desteği veren Büyükşehir Belediyesi artık 17 ilçede entegre bir mücadele süreci yürütecek. Bu kapsamda araç parkına 33 aracı daha dahil eden Büyükşehir, vektörle mücadele çalışmalarına hız verecek.

17 ilçede etkin mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarını 2025 itibariyle 17 ilçede 51 araç, 40 makine, 1 ilaçlama dronu ve 122 personelle etkin bir şekilde yürütecek. Vektörlerin en yoğun olduğu Mayıs- Eylül döneminde ise araç sayısı 72’ye makine sayısı 61’e ve personel sayısı 221’e yükseltilecek.

Kahverengi kokarca ile mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi’nde tarıma ve ekonomiye büyük zarar veren "kahverengi kokarca" ile mücadeleye de etkin destek verecek. Kahverengi kokarcanın kışlaktan çıkış süreci olan 1 Mart- 15 Nisan arasında 13 araç, 13 makine ve 26 personel ile yoğunluğun tespit edildiği 92 mahallede kışlak mücadelesi yapılacak. Yine kahverengi kokarcanın dış ortamdan kışlağa giriş süreci olan 10 Eylül-10 Kasım da ise 24 araç, 24 makine, 48 personel ile yoğunluğun tespit edildiği 150 mahallede kahverengi kokarca mücadelesi gerçekleştirilecek.