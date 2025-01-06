Kent genelinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir Belediyesi ile el ele verdi. Her iki belediyenin ekipleri bir araya gelerek Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi ve çevre mahallelerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi temizlik ekipleri, Yüreğir Otogarı’nın yer aldığı ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu cadde boyunca çalışma yürüttü. 200 personel ve 100 aracın katıldığı temizlik çalışmasında arazöz ile caddeler yıkandı, süpürge araçlarıyla sokaklar süpürüldü. Çalışmalar sırasında mahalle muhtarları da ekiplerin yanında yer alarak çalışmaları yakından takip etti.

Temizlik çalışmalarını Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile birlikte denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Adana’nın tamamında bir temizlik seferberliği başlatıyoruz. Adana’mızı temiz tutup, kent halkına yakışır bir hale getirmek zorundayız. Bütün ilçelerimizde ciddi bir temizlik hareketi başlatıyoruz. Bunun için yeni araçlar da aldık. Adana çok eski bir yerleşim merkezi. EYT ile ayrılan personelin eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşadık ama her türlü zorluğu aşıp kentimizi temiz hale getireceğiz. Bu konuda halkımızla birlikte hareket etmeliyiz. Hemşehrilerimiz de sokakları, caddeleri, parkları, nehir, göl ve deniz kıyılarını, piknik alanlarını temiz tutmak için bizlere yardımcı olmalı. Hemşehrilerimin bu hassasiyeti göstereceğinden ve temizlik görevlilerimize, çöpleri gelişigüzel atmayarak yardımcı olacağından eminim. Daha temiz, daha çağdaş bir Adana için halkımızla ve diğer belediyelerimizle birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz.”

“Bu çalışmalara önem veriyoruz”

Çalışma hakkında bilgi veren Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak, “Mahalle sakinlerimizin daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu tür çalışmalara büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın da çevreyi koruma konusunda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Hep birlikte el ele verelim yaşadığımız bu şehri mis gibi bir hale getirelim, daha temiz ve yaşanabilir bir şehir için Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Zeydan Başkanımıza ve değerli ekibine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinleri, yapılan temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediye ekiplerine teşekkür etti.