Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile depremzede aileler onuruna verilen iftar programına katılarak, Ramazan bereketini birlikte yaşadı.

Başkan Büyükkılıç, iftarını vatan savunmasında canlarını feda eden şehit askerlerin emaneti olan şehit aileleri, gaziler ile yakınları ve depremzede aileler ile birlikte açtı. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda şehit aileleri, gaziler ve depremzede aileler onuruna düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Kayseri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile depremzede aileler katıldı.

Burada tek tek masaları dolaşan, şehit aileleri ile gaziler ve depremzede vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların rahmet ve bereketinin yaşandığı Ramazan Aylarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, iftar programında yaptığı konuşmada, “Kayseri’mizin hayırseverliği, yardımseverliği, her zaman için ülkesini, vatanını, milletini, devletini seven, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında bu ülkenin birliği, beraberliği için çırpınan bir anlayış sahibi olduğunu burada onurla, gururla paylaşmak istiyorum” dedi.

“Bir Kayseri örneği sergilendi”

Kayseri’nin depremin ilk saatlerden itibaren başta belediyeler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla imkânlarını seferber ettiğini, halen çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, “Hangi şehirden hangi talep geldiyse hiçbir şekilde ‘hayır’ demeden koşan ve koşturan bir anlayış içerisinde bir Kayseri örneği sergilendi. Vardığımızda devletimizin kurum ve kuruluşları ilk saatlerinden itibaren orada oldu. Bakanlarıyla, valileriyle, AFAD yetkilileriyle, Kızılay’ımızla, onurumuz, gururumuz olan askerlerle sahadaydı, canla başla koşturuyordu. Depremzede kardeşlerimiz, sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Şehrimizi bereket vesilesi olarak onurlandırınız için iyi ki varsınız diyoruz” diye konuştu.

Depremin yaralarının devlet millet iş birliğinde sarıldığını hatırlatan Büyükkılıç, “İnşallah bu yaraları milletimizle iş birliği halinde, devletimizin en güzel birlik, beraberlik anlayışı içerisinde saracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Nitekim yaralar sarılmaya başlandı, nitekim bu yaraları sararsa ancak yine Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları sarar diye bir anlayış oluştu. Bu yaraları sarmak için çırpınan Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları, kurum ve kuruluşları ile devletimizin mensupları ve milletimizin kendisi” ifadelerini kullandı.

“Bize düşen bir hizmet olursa emrindeyiz”

Başkan Büyükkılıç, şehitleri ve depremde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle anarak, şunları söyledi:

“Şehitlerimiz için elbette dua ediyoruz. Deprem vesilesi ile vefat edenler için dua ediyoruz, Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Gazilerimiz bizim gururumuz, onurumuz. Bizi seven, seçen Kayserili hemşehrilerimize layık olmak anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hayırsever hemşehrilerimize minnet duyuyoruz. Kadir Gecenizi ve şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Burada misafirlerimizin, bize düşen bir hizmet olursa emrindeyiz diye paylaşıyorum.”

Türkiye’nin büyük ve güçlü Türkiye olma sürecinde birlik olmanın önemine değinen, devlet ile milletin beraberliği ile pandemi, deprem ve terör gibi olumsuzlukların üstesinden gelindiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise güvenlik ve bekanın olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaptı ve bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin görev üstlendiğini paylaştı.

“Biz 85 milyonu tek yumruk görüyoruz”

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetlerinden bahseden Akar, tek bir terörist kalmayana kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydederken, “Biz 85 milyonu tek yumruk görüyoruz” dedi. Teröristlerin tek bir şansı olduğunu ifade eden Bakan Akar, onun da Türk adaletine teslim olmak olduğunu vurguladı. Akar ayrıca denizlerde, semalarda, Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, dost ve müttefik ülkelerde, söz konusu ülkelerle çalışmalar gerçekleştirdiklerini de söyleyerek, dünya barışına katkı sağladıklarını belirtti. Akar, büyük ve güçlü Türkiye için, ülkenin bekası ve refahı için mücadeleyi sürdürdüklerini bundan sonra da sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederken, bu anlamda söz konusu kazanımlardan dönecek şekilde bazılarının söylemlerde bulunduklarına da işaret ederek, teröristlerin güç kazanmasına sebep olacak desteklerin hiçbir zaman kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının sonunda Akar, devlet millet omuz omuza olduğu sürece aşamayacakları hiçbir engel ve yenemeyecekleri hiçbir zorluk bulunmadığını kaydederek, depremde vefat edenlere, şehitlere rahmet, yaralılara, gazilere şifalar diledi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer de tüm şehitleri rahmetle anarak, “Malazgirt’ten bugüne, dâhilde ve hariçte şehit düşen bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Onların değerli ailelerini selamlıyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Ramazan’ın sonuna yaklaştığımız dolayısıyla mübarek Kadir Gecenizi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Depremzede bir vatandaş da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanım bize sahip çıktınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başkanım da içinde tüm Kayseri’ye saygımız sonsuz” dedi.