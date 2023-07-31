Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çalışanlarını kapsayan; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ve DİSK Genel-İş arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nin ek protokolü ve kadrolu işçiler için ek protokolün İmza Töreni gerçekleştirildi. Toplu İş Sözleşmesi’nin Ek Protokolü ile en düşük işçi maaşı 14 bin 686 TL oldu.

Geçtiğimiz sene içerisinde Toplu İş Sözleşmesi’ni yaptıklarını hatırlatan Tok, “Geçtiğimiz yıl yapılan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre şu anda en düşük maaş aylık ortalama 13 bin 796 TL olması gerekirken, Başkanımızın günlük yemek ücretlerini 75 TL’ye çıkartmasının ardından şu anda en düşük ücret, sosyal haklar dahil 14 bin 686 TL olmuştur” dedi.

28 lira olan yemek ücretinin 75 TL’ye çıkmış durumda olduğundan da söz eden Tok, “Yani şu anda yemek ücretine yüzde 160 oranında bir zam verilmiş durumda” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ çalışanlarını kapsayan; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ve DİSK Genel-İş arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi’nin ek protokolü ve kadrolu işçiler için ek protokolün İmza Töreni gerçekleştirildi. Toplu İş Sözleşmesi’nin Ek Protokolü ile en düşük işçi maaşı 14 bin 686 TL oldu.

İmza töreninde; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Belediye İş Sendikası Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Nail Kaya, DİSK-Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy yer aldı.

Geçtiğimiz sene içerisinde Toplu İş Sözleşmesi’ni yaptıklarını hatırlatan Tok, “Geçtiğimiz yıl yapılan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre şu anda en düşük maaş aylık ortalama 13 bin 796 TL olması gerekirken, Başkanımızın günlük yemek ücretlerini 75 TL’ye çıkartmasının ardından şu anda en düşük ücret, sosyal haklar dahil 14 bin 686 TL olmuştur” dedi.

“Yemek ücretlerine yüzde 160 zam yapıldı”

Başkan Vahap Seçer’in 28 TL olan yemek ücretlerinin yükseltilmesini istediğini ifade eden Tok, yüzde 160’lık yemek ücreti zammı ile bu rakamın 75 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Tok, kadrolu işçilerde ise yemek ücretinin 45 TL’den yine 75 TL’ye yükseltildiğini ve kadrolu bir işçinin maaşının da 18 bin 071,11 TL’den 18 bin 731,11 TL’ye çıktığını sözlerine ekledi.

“45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürüldü”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, göreve gelir gelmez ilk olarak yaptığı düzenlemeler arasında çalışma saatleri olduğundan söz eden Tok, “Başkanımız yönetime geldiğinde belediyede ve MESKİ Genel Müdürlüğü’ndeki personel 45 saat çalışıyordu. Başkanımızın talimatıyla sürekli işçilerin de çalışma saatleri 40’a düşürüldü. 6 günlük çalışma süresi 5 güne düşürüldü. Bu da aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işçiye verilen ciddi bir kazanımdı. Zamlar bu ayki maaşlarına yansıyacak” diye konuştu.

Kaya: “Sayın Başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz”

Belediye İş Sendikası Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Nail Kaya da, “Ülkemizdeki ekonomik kriz ortadayken, Sayın Başkanımıza duyarlılığından dolayı Belediye İş Sendikası ve işçilerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Göksoy: “Emekten yana tavırları görmeden geçmek doğru değil”

DİSK-Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise, yapılan artışla ilgili emeği geçenlere teşekkür eden Göksoy, “Bizim böyle bir Toplu İş Sözleşme hakkımız, sürecimiz yok. Ancak sosyal belediyecilik anlayışını taşıyan, sosyal belediyecilik ruhunu taşıyan belediyelerde emekten yana tavırları görmeden geçmek doğru değil. Hem bunu göreceğiz, hem teşekkürümüzü edeceğiz” diye konuştu.

“Taleplerimizi dikkate aldılar”

Toplu İş Sözleşmesi’nin süresinin henüz dolmadığını hatırlatan Göksoy, “Bu artışlar yapılmasa da, sendika olarak hukuki yönüyle söyleyecek bir lafımız yok. ‘Gidin toplu iş sözleşme günü gelin’ diyebilirlerdi. Ancak taleplerimizi dikkate aldılar. Taleplerimizi dikkate aldıktan sonra da, ‘Belediyenin imkânlarını sonuna kadar zorlayın’ diyen Sayın Vahap Seçer’in talimatıyla bir ücret belirlediler. Bundan dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi dile getirmek istiyoruz” diye belirtti.