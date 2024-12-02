Manisa’da hafta sonu etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tüm ekipleriyle seferber oldu. Yağış boyunca 250 noktaya müdahale edildi. 2 bin yağmur suyu ızgarası ile 100 kanalizasyon tıkanıklığı giderildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısıyla birlikte teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı. Pazar sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışta ile MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri ortak çalışarak özellikle merkez ilçelerde yaşanan olumsuzluklara anında müdahalelerde bulundu.

Yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon tıkanıklıklarına müdahale edildi

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte 25 ekip, 40 araç 10 motopomp ve 250 personel ile sahada yer aldı. 250 noktada yaklaşık 2 bin adet yağmur suyu ızgarası ile 100 adet kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi. Yağışla birlikte yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi. Ekiplerin hızlı çalışması su akışını sağlıklı hale getirdi. Ekipler yağış boyunca çalışmalarını sürdürdü.