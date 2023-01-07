Verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerle işbirliği yapmaya, üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerle işbirliği yapmaya, üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kırsal kalkınmaya destek olmak için imzaları attı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz’in imzaladığı protokol ile sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi taşınmazında bulunan yapıda kooperatif işletmesi açılacak. Ayrıca Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde üretilen tıbbi bitkilerin tanıtılması, satılması, işlenmesi kooperatifle birlikte yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) arasında imzalanan protokolde konuşan Marmaris Çamlı Mahallesi Muhtarı ve Kooperatif ikinci Başkanı Kerim Ekinci, köylerine Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi açılmasının gelecek nesiller ve Cumhuriyet’in 100. yılında çok önemli bir hizmet olduğunu, bu bahçenin yeni nesillerin bitkileri tanıması için bir eğitim yuvası olacağına inandığını söyledi.

Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı (MARKO) Cengiz Akdeniz, Marmaris’te Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi kurmanın büyük bir hayalleri olduğunu söyledi. Muğla’nın 150 çeşit tıbbi aromatik bitkinin yetişme alanı olduğunu söyleyen Akdeniz, Tıbbi Aromatik bitkiler bahçesi ile bu mirası geleceğe bırakacaklarını bilimle ilerleyeceklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 2023 yılının tarım ve hayvancılığın yılı olacağını söyledi ve Muğla’da kooperatiflerle güç birliği, iş birliği içerisinde birlikte üretmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün; “2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’mızda diğer hizmetlerimizde olduğu gibi tarımda da birlikteliği sağlamak, güç birliği yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Muğla’mız bereketli toprakları ile ülkemizin çok önemli tarım kentlerinden biri. En önemlisi de benim Muğlalım çok çalışkan ve yeter ki önü açılsın. İmkan verildiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Özellikle üretimin ana aktörü kadınlarımıza çok güveniyoruz. Tarım ve hayvancılıkta en büyük pay sahibi emekçi kadınlarımızdır. Türkiye’de ilk olan ve kooperatiflerimizi tek çatı altında toplayan Güç Birliği’mizi de kurduk. Bereketli topraklarımıza ürettiğimiz ürünleri ham olarak değil işleyerek, paketleyerek aracılar olmadan tüketiciye ulaştıracak ve üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız. Bugün attığımız imzalarla da Marmaris Tıbbi Aromatik Bitkiler tesisimiz bir üretim merkezi özellikle de yaz aylarında misafirlerimizin uğrak yeri olacak. Biz hazırız, güçlü bir kadromuz var. 2023 yılı tarım ve hayvancılığın yılı olacak” dedi.