Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri her ay yüreklere dokundukları ev ziyareti çerçevesinde kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mecit Kulak’ın ailesinin kapısını çaldı.

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarıyla da farkındalık ortaya koyuyor. Vatandaşların her anında yanında olmaya gayret eden, kimsesizlerin kimi olan Büyükşehir, sosyal hizmetler ekipleriyle gerçekleştirdiği son ziyarette yine yüreklere dokundu. Her ay vatandaşın kapısını çalan, hal hatır ve ihtiyaçlarını soran Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi, bu ay gerçekleştirdikleri ziyaret turunda vatanı müdafaa ederken gazilik beratına nail olan ve bir süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mecit Kulak’ın ailesini unutmadı. Aileye taziye veren, hal hatır ve ihtiyaçlarını soran ekipler yürekleri ısıttı ve gittikleri eve neşe götürdü. Sosyal hizmetler ekibi, toplumsal dayanışma için yaptıkları bir başka ziyarette SEAH’ta uzun bir tedavi sonrasında evine kavuşan Kıymet Demir’in yüzünde tebessüm oldu.