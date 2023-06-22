2019 yılından bu yana vahşi depolama alanlarının ıslah edilmesi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda sona yaklaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Vahşi Depolama Alanı’nda çalışmalarına başladı. Buranın da tamamlanmasının ardından Balıkesir’de vahşi depolama tarihe karışacak ve 113 futbol sahası büyüklüğünde alan, rehabilite edilmiş olacak.

Balıkesir’in; eşsiz doğasına zarar veren, toprağını zehirleyen, kötü kokuya ve yangınlara neden olan vahşi depolama alanları, Büyükşehir Belediyesi’nin planlı çalışmaları sonucunda tam anlamıyla tarihe karışıyor. Göreve geldiği günden bu yana doğayı ve insanı önceleyen yaklaşımıyla şehre değer katan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla kararlılıkla sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Son olarak Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi’nde bulunan vahşi depolama alanında çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, buradaki çalışmaların ardından vahşi depolamayı tamamen bitiyor. 90’lı yıllardan 2019 yılına kadar evsel atık dökülen Altınoluk Vahşi Depolama Alanı’nda; 16 bin metrekare alanda 100 bin metreküpün üzerinde atık ıslah edilecek. Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağları’nın yamacında yer alan ve bölgede yangın oluşumunu tetikleyerek çevreyi olumsuz etkileyen Altınoluk Vahşi Depolama Alanı’nda çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Alanın etrafında 665 metre ulaşım yolunu ıslah edecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; atıkların düzenlenmesi sonrasında toprak kayması riskine karşı 31 metre genişliğinde taş duvar topuk sedde ve yağışların hızlı tahliyesi amacıyla da 900 metre yağmur suyu toplama kanalı yapılacak. Sahadaki atıklardan oluşan çöp gazının kontrollü tahliyesi amacıyla 11 adet kompost filtreli gaz bacasının yerleştirilecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; atıklardan oluşan çöp suyunun toplanması amacıyla HDPE boru döşeyecek ve toplanan çöp sularının depolanması amacıyla betonarme olarak sızıntı suyu toplama havuzu yapacak.

Sahanın rehabilite edilmesi sonrası yeraltı sularına etkisini takip etmek amacıyla 3 adet gözlem kuyusu açacak olan Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Vahşi Depolama Alanı’nın da tamamlanmasının ardından toplamda; 803 bin 812 metrekare alanda 3 milyon 410 bin 656 metreküp hacminde atık ıslah etmiş olacak. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarıyla toplamda 113 futbol sahası büyüklüğünde alanı rehabilite eden Büyükşehir Belediyesi, toprak uygun hale getirildiğinde yeşillendirme çalışmalarını başlatacak.