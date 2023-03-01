Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 23. yıl dönümünde de unutmadı. Özay Gönlüm’ün sadece Denizli’nin değil Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu, yapmış olduğu eser ve derlemelerle hatırlanacağını vurgulayan Başkan Zolan “O hep gönlümüzde, yüreğimizde yaşayacak” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 23. yıl dönümünde de unutmadı. Özay Gönlüm’ün sadece Denizli’nin değil Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu, yapmış olduğu eser ve derlemelerle hatırlanacağını vurgulayan Başkan Zolan “O hep gönlümüzde, yüreğimizde yaşayacak” dedi.

Denizli’nin ezgileri ve halk kültürünü tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 23. yıl dönümünde de Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Başkan Zolan’ın sanatçının heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm’ün sadece Denizli’nin değil ülkenin de çok önemli bir değeri olduğunu, yapmış olduğu eserler ve derlemeleriyle hatırlanacağını ifade eden Başkan Zolan, “O hep gönlümüzde, yüreğimizde yaşayacak. O türküler söylendikçe, Ninenin Mektubu okundukça o hep kalbimizde yaşayacak. Bugün eğer Denizli’mizde, Ege’mizde bu güzel türküler söyleniyorsa, bu eserler günümüze geldiyse Özay Gönlüm sayesindedir" dedi.

Başkan Zolan: Özay Gönlüm çok yönlü bir sanatçıydı

Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: "O derlemeleri yapmamış, sesini duyurmamış, türküleri çığırmamış olsaydı bu güzellikler yok olup gidecekti. Biz kendisinin yürüyüşünü hep sahip çıkmaya gayret edeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah o da bizden razı olur. Ortaya koyduğu güzelliklerle çok yönlü bir sanatçımızdı. O kendi tasarladığı yaren adı verdiği bağlamasını inşallah unutturmayacağız. Sanatın içerisinde hep var olması için gayret edeceğiz”

Özay Gönlüm’ü asla unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Özay Gönlüm şehrimiz durdukça, türküleri söylendikçe, bırakmış olduğu eserler hiçbir zaman unutulmayacaktır. O’nu minnet ve şükranla anıyoruz. Allah’ım rahmet eylesin” dedi.