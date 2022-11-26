Sorumluluğundaki alanlarda özel günlerde süsleme çalışmaları yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi süs malzemelerinin üretimini, tasarımını kendisi yapıyor. Yaklaşan yılbaşı için çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri çam ağacı, yıldızlar, kardan adam, kule, melek kanadı gibi birçok görselin tasarımını ve üretimini yaptı.

Sorumluluğundaki alanlarda özel günlerde süsleme çalışmaları yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi süs malzemelerinin üretimini, tasarımını kendisi yapıyor. Yaklaşan yılbaşı için çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri çam ağacı, yıldızlar, kardan adam, kule, melek kanadı gibi birçok görselin tasarımını ve üretimini yaptı.

Görsel bir şölen yaşatan ve özellikle çocukların dikkatini çeken süslemelerin tasarımları, demir aksamları, aydınlatma montajları büyükşehir belediyesi tarafından yapılarak ekonomik olarak da tasarruf sağlanıyor.