Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz basketbol kursları devam ediyor. Şu anda 120 öğrencinin katılım sağladığı kursa kayıtlar yıl boyunca sürüyor. Servet Tazegül Spor Salonu’nda verilen kurs sayesinde yeni yetenekler keşfedilirken, gençler hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sosyalleşiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde verilen basketbol kursları yaz döneminde de devam ediyor. Büyükşehir’in ücretsiz spor kursları gençlerin hem yeteneklerini keşfetmelerine, hem de spor becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sunuyor.

Gençler basketbol kursunu çok seviyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yılın 12 ayı devam eden ücretsiz basketbol kursları, özellikle yaz döneminde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyükşehir’in antrenörleri ile Servet Tazegül Spor Salonu’nda verilen kurs sayesinde yeni yetenekler keşfedilirken, gençler hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sosyalleşiyor. 2007 ve 2015 doğumluların kayıt yaptırabildiği ve şu anda 120 öğrencinin devam ettiği kurs Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri veriliyor. Büyükşehir’in basketbol ve diğer branşlardaki ücretsiz kurslarına kayıt, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yapılıyor.

Keskin: “Kurslarımız yaz kış devam ediyor”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak görev yapan Basketbol Antrenörü İhsan Keskin, kursların yaz-kış devam ettiğini söyledi. Öğrencilere basketbol temel eğitimi verdiklerini ifade eden Keskin, “2007 ve 2015 doğumlular arasında şu an 120 kayıtlı öğrencimiz var. Çocuklarımız burada sadece basketbol değil, spor yapma alışkanlığı da kazanıyorlar. Burada paylaşmayı, yardımlaşmayı da öğreniyorlar. Aynı zamanda ve en önemlisi kötü çevre, kötü alışkanlıklardan uzak kalmak için spor çevresi oluşturuyorlar. Akdeniz Bölgesi’nin en güzel basketbol sahasında antrenman yapıyorlar” dedi.

Antrenmanların Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri yapıldığını dile getiren Keskin, “Çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek. Okullar açıldıktan sonra da Cumartesi ve Pazar günlerine dönüş yapacağız” dedi. Amaçlarının, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapısına da oyuncu yetiştirmek ve iyi birer basketbolcu olmalarını sağlamak olduğunu belirten Keskin, “Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin altyapısından yetişip, milli takım kampına çağırılan çok sporcumuz oldu” diye konuştu.

“Basketbol sayesinde hem spor yapıyor, hem de sosyalleşiyoruz”

Basketbol kursuna severek katıldığını ve ileride basketbolda iyi noktalara gelmek istediğini belirten Tülay Yıldırımcan, “Sürekli antrenman yaptığımız için çok eğleniyorum. Güzel geçiyor. Arkadaşlarım da olduğu için sosyalleşmiş oluyorum. Yaklaşık 2.5 aydır basketbol kursuna geliyorum. Spor yapmak isteyenler için kursun ücretsiz olması da çok iyi. İleride milli sporcu olmak istiyorum” dedi.

İyi bir basketbolcu olmak istediğini söyleyen 12 yaşındaki Çağla Keskin, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin basketbol kursuna geliyorum. Burada birçok şey öğreniyoruz. Haftada 3 gün geliyorum. Çok eğlenceli. Birkaç hafta önce başladım, ama ondan önce birkaç yıl boyunca basketbola gitmiştim. Evde durmayı çok sevmiyorum. Sporla uğraşmayı çok seviyorum” diye konuştu.

“İleride NBA’de oynamak istiyorum”

1,5 yıldır Büyükşehir’in basketbol kursuna geldiğini söyleyen Ali Engin Belice, “Evde olmak yerine burada basketbol oynamayı seviyorum. Bize bu imkanları sunduğu için Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu kurs olmasaydı ya evde olurdum, ya da dışarıdaki sahalara gidip orada çalışırdım. Burada hocamla daha iyi çalışıyorum. Arkadaşlarım da var. Hem eğleniyorum, hem de basketbol oynuyorum. NBA’de oynamayı çok istiyorum, bunun için çabalayacağım” ifadelerine yer verdi.

11 yaşındaki Toprak Çapan’ın da hayali, ileride iyi bir takımda basketbol oyuncusu olmak. Çapan 3,5 senedir basketbol kursuna gittiğini ifade ederek, “Amatör seviyedeyim. Bu kurstan çok memnunum. İhsan Hoca hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. İleride Boston Celtics’te oynamak istiyorum” dedi.