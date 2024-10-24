Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nun en işlek arterinde asfalt yenileme çalışmasına başladı. 11 Milyon liralık yatırımla 3 kilometre uzunluğundaki arterin ulaşım konforu artırılmış olacak.

Yerleşim yerlerinin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yatırım sağanağını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’nda da yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce çalışma gerçekleştirilen lokasyonlardan biri de ilçenin en işlek arterlerinden Mahir Ünal Caddesi oldu. Araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu, ilçe merkezinde konut ve iş yerleri ile sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip arterde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt yenileme uygulamalarına geçildi. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalarla bir yandan mevcut asfalt kazınırken bir yandan da kazınan kısımlarda asfalt serimi gerçekleştiriliyor. 6 Şubat depremleri ve altyapı çalışmaları dolayısıyla deforme olduğu için ulaşımda aksamaların meydana geldiği Mahir Ünal Caddesi’nin standardının iyileştirilmesi ve ilçe halkına daha konforlu seyahat imkânı sunulması hedefleniyor.

İlçe sakinlerinden Ahmet Palabıyık, “Türkoğlu bu hizmeti hak ediyordu. Fırat Görgel Başkanımızın eline sağlık, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mulla Solmaz, “Bu yol araç geçişlerinde sürekli toz toprak oluyordu. Ayrıca burada sık sık trafik kazaları meydana geliyordu. Şimdi yolumuz çok güzel bir şekilde yenileniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.