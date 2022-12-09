Aydın Büyükşehir Belediyesi 16. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nda yerini aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 16. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’nda yerini aldı.

16. Uluslararası Travel Turkey İzmir (TTI İzmir) fuarı bugün kapılarını açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuardaki yerini aldı ve bir başka mecrada daha Aydın’ın tanıtımını yapmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 10 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek olan fuarda Aydın’ın yerel ürünlerinin yanı sıra tarihi güzelliklerini de tanıtıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin standında ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan kabak tatlısı gibi tatlar da ikram ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuar ziyaretçilerini Aydın standını ziyaret etmeye davet etti.