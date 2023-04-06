Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni imar yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Demir, “Bu yıl içinde tamamlamayı planladığımız bu bulvar şehrin trafiğine ciddi rahatlama getirecek” dedi.

Samsun’u çağdaş ve daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma nefes aldıran hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Çevre Yolu’ndan Polatlı Bulvarı’na giren araçların oluşturduğu trafik yoğunluğuna alternatif çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 1769’uncu Sokak’ta başlattığı yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çift şeritli bin 900 metre uzunluğundaki yol çalışmalarını yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgi aldı.

“Bu yıl içinde tamamlanacak”

İncelemelerinin ardından bilgi veren Başkan Demir, tamamen yeni bir imar alanı içinde bulvar çalışmasının yürütüldüğünü belirterek “Samsun trafiğine ciddi bir rahatlama getirecek. İlçeler ve mahalleler arasında önemli görev icra eden bir bulvar olacak. Yüzey ve yağmur suyu noktasında çok önem verdiğimiz hassas bir bulvar. Nizami bir şekilde çok güzel bir şekilde burayı yapıyoruz. Bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Samsun trafiğine ciddi rahatlama getirecek. İlkadım bölgesinin yeni yapılaşan şehrinin de ana bulvarlarından biri haline gelecek” dedi.

Yeni imar yolu projesi tamamlandığında Polatlı Bulvarı’na giren araçlar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafiğine takılmayacak. Tepecik, Derebahçe, Kışla ve Kadıköy mahallelerinin de ulaşım mesafesi kısalacak. Ayrıca, yeni yol Gebi Caddesi’ni Polatlı Bulvarı’na bağlayacak.