Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kayseri için çalışmalarını tohumdan fidana sürdürüyor. Bu çerçevede park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen 1 ton tohumu toplayarak, yeniden toprakla buluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kayseri için çalışmalarını tohumdan fidana sürdürüyor. Bu çerçevede park, mesire alanları ve refüjlerdeki ağaçlardan dökülen 1 ton tohumu toplayarak, yeniden toprakla buluşturuldu.

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinde, orta refüj ile yol kenarlarında, park, bahçe ve mesire alanlarında ve buna benzer pek çok ortamda yeşil bir Kayseri için gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, dökülen tohumları toplayıp toprakla buluşturup, örnek bir çalışmaya imza attı.

Ekolojik döngüye destek

Doğanın kendi kendini idare etmesi şeklindeki ağaç, tohum ve toprak arasında yaşanan ekolojik döngüye Büyükşehir Belediyesi de dahil olarak bu döngüye sahip çıkıyor. Ağaçların sonbaharda dökülen tohumlarının tekrar toprakla buluştuğu döngüye Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tohumları toplayıp, farklı noktalara yeniden ekti.

Dökülen tohumlar fidan oluyor

Sonbaharın gelmesi ile birlikte park, mesire alanları ve refüjlerde ağaçlardan dökülen atkestaneleri, palamut meşeleri ve diğer tohumlar Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma personeli tarafından toplanarak toprakla buluşturuluyor.

Yaklaşık 1 ton tohum toplanarak toprakla buluşturuluyor

Örnek uygulamada, 1 tona yakın toplanan tohumlar eğimli ve erozyona maruz kalabilecek alanlarda tekniğine uygun metotlarla ekilmeye devam ediyor. Özellikle Erkilet yamaçlarından başlanmak üzere ekim faaliyetleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile daha yeşil ve sağlıklı bir Kayseri için sıra dışı uygulamalar hayata geçiriliyor.

Ağaçlandırma faaliyetleri özenle devam ediyor

Öte yandan ağaçlandırma çalışmaları için tohum toplanarak yapılan ekim çalışmalarının dışında, 2022 sonbahar ve 2023 ilkbahar dönemi ağaçlandırma çalışmalarında ağaç, fidan, süs bitkileri ve mevsimlik çiçekler, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı teknik ekiplerince üretim yerlerinde ve özellikle Devlet Orman Fidanlıkları’ndan, yerlerinde incelenerek ve seçilerek alınırken, 5-6 metre boylarında yapraklı türler, 4-5 metre boylarında iğne yapraklı türler, çiçekler ve süs bitkileri özenle seçilerek Kayseri’ye kazandırılıyor.