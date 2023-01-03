Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2022 yılında da şehrin şifa merkezi oldu. Vatandaşlara 90 bini aşkın muayene hizmeti sunan Büyükşehir, 857 hastanın şehir içi ve şehir dışı hastanelere nakli işlemini de sağladı.

Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2022 yılında da şehrin şifa merkezi oldu. Vatandaşlara 90 bini aşkın muayene hizmeti sunan Büyükşehir, 857 hastanın şehir içi ve şehir dışı hastanelere nakli işlemini de sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, teknik altyapısı, uzman hekim kadrosu ve kalifiye personeliyle 2022 yılında da Sakaryalı vatandaşlara kaliteli sağlık hizmetleri sundu. 2022 yılında Sakarya’daki birçok vatandaşın ihtiyaçlarına çare bulan Tıp Merkezi’nin faaliyet raporu açıklandı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2022 yılı içerisinde toplamda 90 bin 157 hasta muayene edildi. 857 hastanın şehir içi ve şehir dışı hastanelere nakli işlemi yapıldı. Pansuman, enjeksiyon, elektro kalp grafiği, röntgen, psikolojik danışmanlık, ilaç temini ve hasta yatağı gibi farklı başlıklarda çalışmalarımız 2022 yılı raporumuz arasında yer alıyor. Halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması için konferans düzenledik. ‘İlkyardım Hayat Kurtarır’ projemizle birçok öğrenciye eğitim sunuldu. 10 Mayıs’ta ikincisi açılan Bebek Bakım ve Sağlık Evleri annelere ve çocuklarına yönelik birçok hizmetin yanında ‘Bebek Dostu Belediye’ olma hedefiyle birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu politikayı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.