Antalya Büyükşehir Belediyesi, park ve meydanları zemin yıkama ve ekipman temizliği gibi farklı işlemleri tek bir makineyle yapabilme imkanı sağlayan yeni nesil basınçlı yıkama makinesiyle temizliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği çalışmalarında daha etkili ve verimli bir hizmet sunmak amacıyla yeni nesil basınçlı yıkama makinesini bünyesine kattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen makine, 60-200 bar basınca ve saatte 900-1700 litre su debisine ulaşabiliyor.

Antalya daha hijyenik olacak

Yeni sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesi halka açık parklar, meydanlar, ana caddeler, bulvarlar, kaldırımlar ve plajlarda temizlik çalışmalarında kullanılacak. Bunun yanı sıra, afiş sökme ve çöp konteynerlerinin yıkanması gibi işlemler de daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilecek. Araç zemin yıkama ve ekipman temizliği gibi farklı işlemleri tek bir makineyle yapabilme imkanı sunarak, ayrı araç bulundurma ihtiyacını ortadan kaldıran bu cihaz sayesinde hem maliyet tasarrufu sağlanacak hem de temizlik çalışmaları daha hızlı ve etkili şekilde yürütülecek.