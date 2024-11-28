Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda faaliyet gösteren sulama kooperatifleri ile bir dizi toplantı planladı. Bunlardan ilkine Turgutlu, Kırkağaç, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan sulama kooperatifleri katıldı. Kooperatiflerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı desteklemek, üreticinin gelirinin artmasına yardımcı olmak amacıyla toplantılarını sürdürüyor. Tarımda kullanılan suyun verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu, Kırkağaç, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri ile bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu ile birlikte yapılan toplantıda, sulama kooperatiflerinin sorunları, yaşadıkları zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“Kooperatiflerimizi destekleyeceğiz, üreticimiz kazanacak”

Manisa’nın bir tarım şehri olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, Manisa’nın ürettiği ürünler 81 ilimize sevk ediliyor. Burada üretilen ürünlerden herkes faydalanıyor ama bir tek üreticimiz faydalanamıyor. Üreticimiz, ürettiği ürünlerden para kazanamıyor. Bu durumun düzeltilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Üreticiye desteğimizi kooperatifler aracılığıyla yapacağız. Kooperatiflerimizi destekleyeceğiz, üreticimiz kazanacak. Üreticimizin yüzü gülecek. Üreticimiz kazanınca ülkemiz kazanacak. Sorunlarınızı, yaşadığınız güçlükleri burada anlatın, bizler de ortak aklı oluşturarak çözüm yollarını bulalım. Birlikte yol yürüyelim, birlikte kazanalım” diye konuştu.

Pınar: “Yılın 12 ayında aktif tarım yapıldığı bir şehirde yaşıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ise, sulama kooperatiflerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi için önemli olduğunu söyledi. Pınar, “Su kaynaklarımızın yüzde 70’i, neredeyse tamamı tarımsal sulamada kullanılıyor. Yılın 12 ayında aktif tarımın yapıldığı bir ilde yaşıyoruz. Su kaynaklarımızın etkili kullanımı çok önemli. Su fakiri bir şehiriz. Gerekli çalışmaları yapıp, önlemlerimizi almak zorundayız. Yapmazsak belki 10-15 yıl sonra Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ekseninde üzüm yetiştiriciliği hayal olabilir. Sizler sahada aktif bulunuyorsunuz. Önceden 60-70 metrelerden aldığımız suyu şu anda 100-150 metrelerden alıyoruz. Bunun için sulama kooperatiflerinin aktiviteleri ve kaynakları optimum seviyede kullanmayla ilgili ortak çalışmaları birlikte yürütmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sorunlarınızı, problemlerinizi, çözümlerini, hem su kullanım maliyetlerini düşürecek hem de suyu etkin şekilde kullanımını sağlayacak neler yapabiliriz kısmını sizlerle istişare etmek istiyoruz. Su kaynaklarının korunması, aktif zirai yaşamda hem kalitenin arttırılması hem de sorunların çözümü, çiftçinin mağduriyet yaşamaması, çiftçinin memnuniyetine gidecek yolda hep beraber yürümemiz gerektiğine inanan ve bunun çaba harcayan bir başkanımız var. Bunun için sizleri tek tek dinlemek isteriz. İstekleriniz, sorunlarınız nedir, çözüm önerileriniz nelerdir” dedi.

“Susuzluk riskini ortadan kaldıracak hamleleri birlikte yapmak istiyoruz”

Sulama teknikleri ve teknolojileri üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu’nun önemli çalışmalarının olduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar, “Susuzluk riskini ortadan kaldıracak hamleleri birlikte yapmak istiyoruz. Ortak akılla yol haritası çıkartıp onun üzerine gitmek istiyoruz. Manisa’da ‘Su Çalıştayı’ düzenledik. Başkanımız Gediz Havzası Eylem Planı’nın icra kurulunda yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gediz Havzası eylem planının çözüm ortağı oldu. Bu bizim için hem Gediz’i yaşatmak hem de tarımsal sulamadaki ileri teknolojileri buraya taşımak için fırsat oluşturuyor. Bunların hepsini harmanlayalım, beraber neler yapabileceğimizi konuşalım. Alıştığımız vahşi sulama tekniklerinden vazgeçmemizin maliyetlerini tartışalım. Biz yerel yönetim olarak size ne gibi destekler verebiliriz, sizler bizlerden neler bekliyorsunuz. Prof. Dr. Yusuf Kurucu hocamız tarafından yapılan bir çalışma var. Bu çalışmada arıtmalardan geri dönüşüm suyunun tarımsal sulamaya elverişli hale gelmesiyle tarımsal sulamadaki su ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılamak için gayret içindeyiz. Bunların hepsini tek tek masaya yatırmak istiyoruz. Sizden ricamız, sorunlarınızı açık bir dille ifade etmeniz, bizden beklentilerinizi anlatmanızdır. Burada bizim üzerimize düşen yük neyse, biz o yükü alarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan Sulama Kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri teker teker söz alarak yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.