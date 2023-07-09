Dün kuvvetli sağanak sebebiyle 31 vakaya müdahale eden Büyükşehir ekipleri, su baskınlarına karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün yoğun yağmur neticesinde yaşanan su baskınlarına anında müdahale etti.

Kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen birçok su baskınına Kocaeli İtfaiyesi ve A Takımı olarak müdahale edildi. Büyükşehir ekipleri 156 itfaiye personeli, 11 A Takımı personeli, 23 hizmet aracı, 60 müdahale aracı, 64 motopomp, 54 dalgıç pompa ve 2 A Takımı müdahale aracı ile il genelinde teyakkuz halinde bekliyor.