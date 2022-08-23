13-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Turnuvası’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Berkay Çelik, zorlu geçen 9 maçın ardından Avrupa Şampiyonu oldu. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen ve 22 ülkeden 178 sporcunun yarıştığı turnuvada kıyasıya mücadele veren Çelik, Sakarya’nın gururu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu Berkay Çelik, Zagreb’de düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası’nda 9 maçın sonunda şampiyon oldu.

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