Antalya’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, 41 kiloda Türkiye ikincisi olarak gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ecrin Yılmaz, Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Sakarya’ya önemli bir gurur yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımı Antalya’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’na katıldı. 70 ilden 763 kulübün ve 2 bin 800 sporcunun katıldığı dev şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Ecrin Yılmaz, kendi kategorisindeki 200 sporcu arasında büyük bir başarıya imza atarak 41 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Elde ettiği bu dereceyle Ecrin Yılmaz, 24 Mart’ta düzenlenecek Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.