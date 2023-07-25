Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Hırvatistan’da düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları’nda şampiyon oldu. +84 kilogramda mindere çıkan Şen, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Fatih Şen, uluslararası organizasyonlarda gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Türkiye’yi ve Sakarya’yı temsil eden başarılı sporcudan bir şampiyonluk da Hırvatistan’dan geldi. Başkent Zagreb’te düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları’na katılan temsilcimiz, +84 kilogramda şampiyon olmayı başardı.

Sporcuya madalyasını ise Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti. Maç sonrası sporcuyu tebrik eden Büyükelçi Kıran, “Bizleri böylesi uluslararası organizasyonlarda gururlandıran ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Fatih Şen’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.