Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 2-6 Temmuz’da Tunceli’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 2. etap müsabakalarında Türkiye dereceleri elde etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi. Anadolu Yıldızlar Ligi 2. etap müsabakalarında DBB sporcularından Amed Altın 34 kilogramda üçüncü, Eyüpcan Konak 46 kilogramda ikinci, Muhammet Tuncay 50 kilogramda birinci, Bilal Göktekin 55 kilogramda birinci, Nisa Baydar 36 kilogramda ikinci, Nurgül Tosun 48 kilogramda ikinci, 52 kilogramda Melis Kakız beşinci, Nisanur Akyüz 63 kilogramda birinci, Nisanur Süren 63 kilogramda birinci oldu.

Elde edilen derecelerle DBB sporcuları 4 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanmış oldu. Kız judo takımı kazandığı başarı sayesinde bir ilki gerçekleştirerek Denizli’de düzenlenecek final müsabakalarında yer alacak.