Sakarya Büyükşehir kano sporcuları Azerbaycan Mingeçevir’de K1 ve K2 yarışlarında birincilik kazanarak 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir kano sporcuları Azerbaycan Mingeçevir’de K1 ve K2 yarışlarında birincilik kazanarak 4 altın madalyanın sahibi oldu.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları katıldıkları yarışlarda adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede son olarak 21-23 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan Mingeçevir’de ki yarışlarda büyükşehir sporcuları Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak, K1 ve K2 yarışlarında birincilik elde ederek toplamda 4 altın madalya kazandı.