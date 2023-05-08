Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., çeşitlendirerek sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde Atlı Tur hizmeti başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında faaliyet gösteren ve Kayserililere sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. zengin içeriğe sahip hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde bulunan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinde Atlı Tur hizmeti başladı.

Geleneksel Okçuluk, Modern Okçuluk, Güreş branşlarında da hizmet vermeye devam eden, Atlı Cirit, Geleneksel Türk Okçuluğu, Atlı Okçuluk gibi Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olan geleneksel spor tutkunlarının gözdesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde yeni bir hizmet hayata geçirildi.

Kayserililere sporu sevdiren, bir yaşam biçimi olarak benimseten ve ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Spor A.Ş. şimdi de Atlı Tur hizmeti başlattı.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde hayata geçirilen Atlı Tur hizmeti ile ilgili 05303750038 numaralı telefon numarası ve www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Spor A.Ş.’nin ‘Atlı Tur’ hizmetinden 4 yaş ve üzeri herkes faydalanabiliyor.