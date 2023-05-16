Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 17 spor tesisi ve 5 parkta gerçekleştireceği, futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 18 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı.

Kentte spor faaliyetleri noktasında marka kuruluş haline gelen Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirirken minikler başta olmak üzere her yaş grubundan Kayserilileri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 18 branşın yer aldığı 17 spor tesisi ve 5 parkta düzenlenecek yaz dönemi kayıtları başladı.

Son teknoloji alet ve ekipmanlar ile tam donanımlı tesislerde düzenlediği eğitimler, etkinlikler ve faaliyetlerin yanı sıra bünyesinde profesyonel sporcular yetiştiren, Türkiye’yi ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı bir şekilde gururla temsil ederek ülke sporuna profesyonel sporcular kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 17 spor tesisi ve 5 parkta futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 18 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının Yaz Dönemi kayıtları başladı.

Spor Okullarının 1’inci Yaz Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 19 Haziran-20 Temmuz olarak belirlenirken, 2’nci Yaz Dönemi 21 Temmuz-15 Ağustos, 3’üncü Yaz Dönemi 16 Ağustos-9 Eylül olarak planlandı.

17 tesis ve 5 parkta 18 branş

Dört mevsim aralıksız sürdürdüğü eğitimlerle tüm Kayserililere eğlenceli spor imkânı sunan Spor Okullarının, özellikle öğrencilerin yaz tatillerini en verimli şekilde geçirebilmelerine katkı sunacak Yaz Dönemi Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-15 yaş, basketbol 6-15 yaş, hentbol 6-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 6-15 yaş, taekwondo 6-15 yaş, voleybol 6-15 yaş, su kayağı 11-15 yaş, badminton 7-15 yaş, floor curling 7-15 yaş, atletizm 5-15 yaş ve güreş 8-12 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 350 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 450 TL olarak belirlenirken parklarda yapılan futbol ve basketbol kurslarına katılım ücretsiz olacak.

Ücretli kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekken ücretsiz spor okulu kursları için online ön başvuru sonrası tesislerden kesin kayıt işlemi yaptırabilecekler.