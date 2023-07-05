Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” temasıyla 3 farklı etkinlik düzenleyecek. Spor A.Ş. bu çerçevede, Plaj Voleybolu Turnuvası, Tenis Turnuvası ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu’nda sporseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentte vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür-sanat ve spor faaliyetlerine imza atan Büyükşehir Spor A.Ş. özel günlerde de özel etkinliklerle Kayserilileri buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak Türk milletinin destan yazarak kahramanlaştığı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaya başlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde 3 farklı etkinlik düzenliyor.

15 TEMMUZ’A ÖZEL PLAJ VOLEYBOLU VE TENİS TURNUVASI

Büyük heyecan ve rekabete sahne olacak etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne Özel Plaj Voleybolu Turnuvası karşılaşmalarında ilk düdük 4 Temmuz Salı günü çaldı. 15 Temmuz Cumartesi günü tamamlanması planlanan Plaj Voleybolu Turnuvası’nda maçlar 16.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanacak.

7-15 Temmuz tarihlerinde planlanan tenis turnuvasında ise tenis severler 18.00 ile 22.00 saatleri arasında raket sallayacak. Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri’nde düzenlenecek plaj voleybolu ve tenis turnuvasına sporseverler ücretsiz katılım sağlayabilecek.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KOŞUSU

Spor A.Ş.’nin koşu severleri 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi’nde buluşturacağı ve “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte göğüs numarası dağıtımı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00-09.45 olarak planlanırken, ısınma hareketleri saati 09.45, koşu start saati ise 10.00 olarak belirlendi.

Koşu severlerin 5 kilometrelik parkurda rekabet edeceği etkinlikte ödüller saat 12.00’de sahiplerini bulacakken, etkinlik 12.30’da sona erecek. Kontenjanlarla sınırlı etkinliğe 16 yaş ve üzeri koşu severler katılabilecek. Ayrıca koşu bitiş noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara ikramda bulunulacak.