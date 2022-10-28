Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, sonbahar döneminde parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, fare kulağı, lale ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 240 bin adet çiçek dikimi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, sonbahar döneminde parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, fare kulağı, lale ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 240 bin adet çiçek dikimi yapıldı.

Peyzaj çalışmalarında doğal kültürel değerleri göz önünde bulundurarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaç edinmiş ve sürdürülebilirliği esas alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki cadde ve bulvarlarda sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede birçok yerde peyzaj hizmeti gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde refüj, yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri oluşturulan alana, ahşap çiçeklikleri yapılarak ve kuru peyzaj uygulamalarıyla farklı bir ortam oluşturuldu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde, parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına kadife, begonya, yıldız çiçeği, sardunya, ateş çiçeği ve ipek çiçeği olmak üzere toplam 1 milyon 160 bin adet çiçek dikimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı ilkbahar ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarında toplam kullanılan çiçek sayısı 2 milyon 400 bin adet oldu.